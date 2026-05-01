Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию, пишут СМИ - 01.05.2026, ПРАЙМ
Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию, пишут СМИ
2026-05-01T03:34+0300
2026-05-01T03:47+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию после отставки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал распоряжение об освобождении Буцаева от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Буцаева назначили замглавы Минприроды в марте 2025 года, до этого он занимал должность гендиректора Российского экологического оператора (РЭО). "Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии бывший руководитель Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев покинул Россию, об этом "Ведомостям" рассказали три источника: один – близкий к следствию, два – в госструктурах. По их сведениям, Буцаев после распоряжения об отставке 22 апреля оперативно уехал из России через Минск", - пишет газета. "Ведомости" отмечают, что ранее анонимные Telegram-каналы и источники сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении административного директора ППК РЭО Юрия Валдаева. Также, по словам одного из собеседников издания, возбуждены уголовные дела в отношении топ-менеджеров РЭО Екатерины Степкиной и Максима Щербакова. Как отмечает издание, Степкина занимала должность заместителя гендиректора по стратегическому развитию и инвестициям, а Щербаков - финансового директора, при этом, по словам источника, близкого к следствию, Буцаев упоминается в материалах уголовных дел. "Компания проинформирована, что в отношении ее сотрудников ведутся следственные мероприятия, сообщил "Ведомостям" представитель РЭО. Деятельность ППК РЭО продолжается в штатном режиме, заверил собеседник", - пишет газета.
"Ведомости": бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев покинул Россию после отставки

