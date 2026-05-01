ExxonMobil ждет, что вторая очередь Golden Pass будет готова к концу года

2026-05-01T18:10+0300

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вторая очередь Golden Pass LNG в Техасе - совместного предприятия американской ExxonMobil и катарской QatarEnergy по производству сжиженного природного газа (СПГ) - будет технически готова в четвертом квартале 2026 года, ожидает американская компания. "Техническое завершение строительства второй очереди Golden Pass запланировано на четвертый квартал 2026 года", - говорится в материалах ExxonMobil к презентации отчетности за январь-март. Глава компании Даррен Вудс в ходе телеконференции с аналитиками добавил, что, как ожидается, третья линия должна быть технически готова ко второму кварталу 2027 года. Производство СПГ на первой очереди завода Golden Pass началось 30 марта 2026 года. В конце апреля первая партия продукции была отправлена на экспорт. Golden Pass LNG принадлежит дочерним компаниям Qatar Energy (70%) и ExxonMobil (30%). Суммарная мощность трех производственных линий завода должна составить 18,1 миллиона тонн в год.

