Фицо неожиданно высказался о Путине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами. | 01.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами."Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал", — заявил он на встрече со студентами в Ружомбероке.В середине февраля словацкий политик заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать свою оши в выборе стратегии.В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

общество , мировая экономика, брюссель, словакия, владимир путин, роберт фицо, украина, ес, совбез