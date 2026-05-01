Фицо неожиданно высказался о Путине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T17:25+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что критикующие его за встречи с Владимиром Путиным европейские политики всегда интересуются их итогами."Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал", — заявил он на встрече со студентами в Ружомбероке.В середине февраля словацкий политик заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать свою оши в выборе стратегии.В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
https://1prime.ru/20260419/slovakiya-869264039.html
Фицо раскритиковал лицемерие Евросоюза за вопросы о его встречах с Путиным