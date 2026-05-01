Фондовые индексы США торгуются в плюсе, Nasdaq и S&P 500 обновляют рекорды - 01.05.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США торгуются в плюсе, Nasdaq и S&P 500 обновляют рекорды
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы США поднимаются в пятницу, Nasdaq и S&amp;P 500 обновляют исторически высокие уровни, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.31 мск индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,97% - до 25 133,71 пункта, в ходе торгов он поднимался до нового рекордного показателя в 25 197,06 пункта, при этом индекс широкого рынка S&amp;P 500 поднимался на 0,72% - до 7 260,94 пункта, ранее обновив свое самое высокое значение в 7 272,52 пункта. В то же время промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,55% - до 49 923,89 пункта, В продолжающийся сезон отчетностей инвесторы следят за финансовыми показателями крупных компаний в США. Акции американской социальной сети Reddit поднимаются в цене более чем на 10% после того, как компания представила сильную финансовую отчетность за первый квартал. Чистая прибыль компании составила 204 миллиона долларов, увеличившись в 7,8 раза в годовом выражении. Кроме того, акции корпорации Apple дорожают на 5,4%, в предыдущем квартале ее выручка выросла на 16,6% в годовом выражении, до 111,184 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий аналитиков в 108,92 миллиарда долларов. В пятницу была опубликована статистика по индексу деловой активности в промышленности США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). В апреле показатель остался на уровне марта в 52,7%, хотя прогноз предполагал его рост до 53%.
