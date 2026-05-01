Президент Эстонии дерзко высказался о Путине
2026-05-01T17:27+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии необходимости вести переговоры с Владимиром Путиным."Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить", — приводит его слова издание ERR.Эстонский политик утверждает, что возобновление отношений с Россией возможно только после того, как страна изменится.В конце апреля Карис заявлял, что Евросоюзу необходимо уже сейчас начать разрабатывать планы по взаимодействию с Россией. Говоря о том, что Брюсселю необходимо самостоятельно планировать связи с Россией, он отметил, что ЕС "очень много" инвестировал в поддержку Украины.В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
Карис: с Путиным не о чем говорить