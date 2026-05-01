Президент Эстонии дерзко высказался о Путине - 01.05.2026, ПРАЙМ
Президент Эстонии дерзко высказался о Путине
Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии необходимости вести переговоры с Владимиром Путиным. | 01.05.2026, ПРАЙМ
Президент Эстонии дерзко высказался о Путине

Карис: с Путиным не о чем говорить

© РИА Новости . Евгений Биятов | Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии необходимости вести переговоры с Владимиром Путиным.
"Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить", — приводит его слова издание ERR.
Эстонский политик утверждает, что возобновление отношений с Россией возможно только после того, как страна изменится.
В конце апреля Карис заявлял, что Евросоюзу необходимо уже сейчас начать разрабатывать планы по взаимодействию с Россией. Говоря о том, что Брюсселю необходимо самостоятельно планировать связи с Россией, он отметил, что ЕС "очень много" инвестировал в поддержку Украины.
В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
