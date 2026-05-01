Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине раскрыли, почему Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев - 01.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Украине раскрыли, почему Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев
2026-05-01T22:45+0300
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах, сообщает украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники."Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов", — говорится в публикации.Как утверждает издание, такая неспешность со стороны США вызывает недовольство на Украине."Они много раз обещали (посетить Киев — Прим. ред.), но до сих пор ни разу не сдержали своего слова", — заявил знакомый с ситуацией высокопоставленный украинский чиновник, подчеркнув разочарование в Киеве из-за дисбаланса в дипломатическом взаимодействии. Отмечается, что оба переговорщика уже неоднократно ездили в Москву на встречи с президентом России Владимиром Путиным.Среди причин задержки также называются логистические сложности поездки на Украину.Ранее газета The New York Times сообщила, что Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на якобы неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.
