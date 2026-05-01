https://1prime.ru/20260501/medvedev--869609364.html

Медведев отметил желание россиян заводить детей

Медведев отметил желание россиян заводить детей - 01.05.2026, ПРАЙМ

Медведев отметил желание россиян заводить детей

Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей, заявил | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T16:57+0300

2026-05-01T16:57+0300

2026-05-01T16:57+0300

россия

общество

рф

санкт-петербург

дмитрий медведев

татьяна голикова

единая россия

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849469789_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5de401184d92a8333eb5dc7f32a25638.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - ПРАЙМ. Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп. "В чем позитив? Мы как бы ее (проблему нехватки детских садов - ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то, естественно, более высокий уровень рождаемости, где-то - меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов - ред.) подтягивать. И это очень хорошо", - сказал Медведев. Председатель "Единой России" отметил, что в какой-то момент у властей было впечатление, что с вложением определенных средств проблема с детскими садами "лет на 10-15" будет решена, но этот прогноз не оправдался. "Сеть детских садов и ясель - это такой важнейший индикатор желания людей обзаводиться семьей и детьми. И мы, конечно, обязательно это (работу по расширению сети детских садов - ред.) продолжим", - добавил он. Кроме того, Медведев подчеркнул, что свой вклад в работу по расширению сети детских садов и ясельных групп должен вносить и бизнес. Корпоративные ясельные группы, по его мнению, позволяют компаниям удерживать хороших работников.

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, санкт-петербург, дмитрий медведев, татьяна голикова, единая россия, совбез