Медведев отметил желание россиян заводить детей - 01.05.2026, ПРАЙМ
Медведев отметил желание россиян заводить детей
Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей, заявил | 01.05.2026, ПРАЙМ
Медведев отметил желание россиян заводить детей

Медведев заявил, что проблема нехватки детсадов и ясельных групп сохраняется

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - ПРАЙМ. Проблема нехватки детских садов и ясельных групп в России сохраняется, несмотря на предпринимаемые меры, это подтверждает желание россиян заводить детей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.
"В чем позитив? Мы как бы ее (проблему нехватки детских садов - ред.) решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует. У нас есть, конечно, разные ситуации, разные регионы, где-то, естественно, более высокий уровень рождаемости, где-то - меньше, но, тем не менее, нам все время приходится до определенных уровней ее (сеть детских садов - ред.) подтягивать. И это очень хорошо", - сказал Медведев.
Председатель "Единой России" отметил, что в какой-то момент у властей было впечатление, что с вложением определенных средств проблема с детскими садами "лет на 10-15" будет решена, но этот прогноз не оправдался.
"Сеть детских садов и ясель - это такой важнейший индикатор желания людей обзаводиться семьей и детьми. И мы, конечно, обязательно это (работу по расширению сети детских садов - ред.) продолжим", - добавил он.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что свой вклад в работу по расширению сети детских садов и ясельных групп должен вносить и бизнес. Корпоративные ясельные группы, по его мнению, позволяют компаниям удерживать хороших работников.
