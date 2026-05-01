https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают жесткую критику американского лидера Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. | 01.05.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
германия
украина
сша
фридрих мерц
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt обсуждают жесткую критику американского лидера Дональда Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца."Он прав. Высокомерное морализаторство наших политиков, вероятно, является попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. И даже в этом они терпят неудачу", — написал один комментатор."Германия прикидывается борцом за справедливость в войне на Украине, в то время как ее собственная экономика и безопасность рушатся. Одновременно с этим она читает нотации США – своему важнейшему партнеру. Именно так Германия теряет влияние во внешней политике", — обрушился с критикой другой."Канцлер Украины, избранный в Германии, должен, черт возьми, позаботиться о нашей разваливающейся стране, вместо того чтобы играть в "великого" мирового лидера. В этой роли он просто позорится", —высказался третий."Глупость Мерца, предавшего партнера по блоку своими высказываниями, теперь оборачивается против него. <…> Он — позорная фигура для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь.В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Он отметил, что иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе. После этого глава Белого дома подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Кроме того, Трамп написал в соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.Трамп также добавил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами, включая ситуацию на Украине. Он посоветовал Мерцу больше заниматься не Ираном, а разрешением конфликта на Украине, в чем, по мнению американского лидера, его немецкий коллега до сих пор был неэффективен.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
