https://1prime.ru/20260501/neft-869552600.html

"Слабое место". В Европе назрел новый раскол из-за России

Москва с 1 мая приостанавливает транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". При пустых хранилищах, да еще и с учетом подорожания... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:07+0300

статья

нефть

европа

ес

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0b/868204462_0:236:2465:1622_1920x0_80_0_0_0bc82e71ffa86f64c63a87cee2c6203b.png

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Москва с 1 мая приостанавливает транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". При пустых хранилищах, да еще и с учетом подорожания энергоресурсов на мировых рынках это способно добить немецкую экономику. О политических последствиях сложившейся ситуации — в материале "Прайм".Дело техникиТрубопроводные поставки из России в ФРГ остановились еще в 2022-м. Однако по "Дружбе" поступала нефть из Казахстана. Главный покупатель — НПЗ Raffinerie в Шведте мощностью 11,6 миллиона тонн. Производит 90% бензина, авиакеросина, дизеля и мазута для Берлина и земли Бранденбург. Транзит покрывал 20-30% потребностей.По данным "Коммерсанта", в 2026-м поставки планировали увеличить с 2,1 до трех миллионов тонн. Теперь это под вопросом.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сослался на технические причины, заверив, что "все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам".Обходные маршрутыКак пояснил вице-премьер Александр Новак, поставки переведут на другие логистические направления. Это возможно, поскольку энергетический сектор Казахстана отличается высокой адаптивностью. Страна без проблем не только добывает, но и продает нефть по западным и восточным маршрутам.Минэнерго Казахстана уже сообщило о перераспределении экспорта 260 тысяч тонн: 100 тысяч — в российский порт Усть-Луга, 160 — в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Так что годовой план добычи не пострадает.Для Германии же не все так просто. НПЗ в Шведте исторически был завязан на "Дружбу". Альтернативы — морские: в польский порт Гданьск или германский Росток с дальнейшей прокачкой по трубопроводу. Польский оператор PERN подтвердил готовность, но пока запросов не получал. Все это требует времени, повышает стоимость логистики и увеличивает зависимость от посредников.Тонкая политикаБольшинство экспертов и западных СМИ сходятся во мнении, что за "техническими причинами" есть и политический расчет: оказать давление на Германию.Без казахстанской нефти, поступающей по российским трубам, немецкая экономика, страдающая от дорогой энергии и стагфляции, получит новый удар. Неизбежное подорожание топлива на внутреннем рынке еще сильнее раскрутит инфляцию и ослабит конкурентоспособность промышленности.Из-за блокады Ормузского пролива Европа практически лишилась дешевых нефтепродуктов и газа, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова."При этом хранилища пусты, а запланированное на весну и лето их пополнение невозможно в связи со сложившейся международной обстановкой. Приходится переплачивать в разы, а в бюджетах это не предусмотрено", — говорит она.Между Западом и ВостокомДля Германии это означает и рост внутриполитической напряженности. Как пишет издание Politico, позиции "Альтернативы для Германии" (АдГ) на предстоящих осенью выборах в восточных землях усилятся. Эта правая партия давно выступает за прагматические отношения с Россией и отмену санкций.Бьют тревогу и левые. Там тоже считают, что канцлеру пора договариваться с российским президентом. Так, сопредседатель отделения "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine заявил: "Мерц должен позвонить Путину".Все это углубляет давние противоречия между западом и востоком страны. Промышленность восточных земель, где "Альтернатива для Германии" особенно популярна, больше зависит от стабильных поставок энергоресурсов. Так сложилось еще со времен СССР и ГДР.Атлантисты против националистовА если посмотреть шире, заметен и более серьезный разлом. Интересы отдельных стран ЕС и евробюрократии больше не совпадают. В то время как Брюссель и Берлин следуют курсу на конфронтацию с Россией, восточноевропейские страны, такие как Венгрия и Словакия, демонстрируют прагматизм, подчеркивает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Мы видим не столько раскол по географическому признаку, сколько противостояние национальных интересов и амбиций еврочиновников", — поясняет он.И Восточная, и Западная Европа нуждаются в недорогих энергоресурсах. Иначе промышленность потеряет конкурентоспособность. Об этом говорил в Европарламенте депутат от Словакии. "Возвращение российских энергоресурсов помогло бы сохранить рабочие места и производство в Европе", — сказал вице-спикер парламента этой страны Тибор Гашпар РИА Новости.В целом ситуация с казахстанской нефтью и "Дружбой" очень показательна для ЕС. Следующим шагом может стать не просто подорожание бензина, а закрытие заводов и заметный сдвиг европейского политического спектра вправо.

https://1prime.ru/20260429/axios-869542477.html

https://1prime.ru/20260429/destatis-869543618.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

