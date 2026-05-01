Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента - 01.05.2026, ПРАЙМ
Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента
2026-05-01T16:26+0300
Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель уменьшилось по сравнению с мартом на 76, или на 4,2% - до 1715 агрегатов, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
При этом за год количество действующих буровых сократилось на 96, или на 5,3%.
В США, согласно данным компании, показатель снизился за месяц на пять буровых - до 545 агрегатов, в Канаде - упал на 49, до 134 единиц.
Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на одну, до 144, в Европе - снизилось на шесть, до 118 установок, в Африке - сократилось на 12, до 89 единиц. На Ближнем Востоке показатель уменьшился на 20 установок - до 480, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - увеличился на 15, до 205 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
