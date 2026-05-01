Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента
Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента - 01.05.2026, ПРАЙМ
Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель уменьшилось по сравнению с мартом на 76, или на 4,2% - до 1715 агрегатов,... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T16:26+0300
2026-05-01T16:26+0300
2026-05-01T16:26+0300
энергетика
нефть
газ
сша
канада
латинская америка
baker hughes
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель уменьшилось по сравнению с мартом на 76, или на 4,2% - до 1715 агрегатов, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. При этом за год количество действующих буровых сократилось на 96, или на 5,3%. В США, согласно данным компании, показатель снизился за месяц на пять буровых - до 545 агрегатов, в Канаде - упал на 49, до 134 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на одну, до 144, в Европе - снизилось на шесть, до 118 установок, в Африке - сократилось на 12, до 89 единиц. На Ближнем Востоке показатель уменьшился на 20 установок - до 480, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - увеличился на 15, до 205 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
сша
канада
латинская америка
нефть, газ, сша, канада, латинская америка, baker hughes
Энергетика, Нефть, Газ, США, КАНАДА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Baker Hughes
Число действующих буровых установок в мире снизилось на 4,2 процента
Число действующих буровых установок в мире за апрель снизилось на 4,2 процента