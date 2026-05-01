Глава ExxonMobil рассказал, когда страны начнут пополнять запасы нефти
Когда ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, страны начнут пополнять стратегические запасы нефти, а те, у кого их нет, могут задуматься об их создании, что... | 01.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Когда ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, страны начнут пополнять стратегические запасы нефти, а те, у кого их нет, могут задуматься об их создании, что вызовет дополнительный спрос на рынке, заявил глава американской ExxonMobil Даррен Вудс. "В зависимости от того, как долго это продлится и насколько будут израсходованы стратегические запасы нефти, насколько сократятся коммерческие запасы, наступит период времени, когда игроки, рынки, правительства, страны попытаются пополнить эти запасы", - сказал он в ходе телеконференции с аналитиками по итогам первого квартала, комментируя влияние ситуации на Ближнем Востоке на рынок нефти. "Это приведет к повышению спроса на рынке, что, по нашему мнению, окажет повышательное давление на цены. Я также ожидаю, что многие страны по всему миру, если у них нет стратегических запасов нефти, начнут задумываться о том, нужны ли они им. Это может привести к некоторому дополнительному спросу на рынке", - добавил он. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
ExxonMobil: окончание конфликта на Ближнем Востоке подтолкнет спрос на нефть к росту
