В ExxonMobil оценил сроки восстановления поставок нефти
ExxonMobil: восстановление поставок нефти после открытия Ормуза потребует 1-2 месяца
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Восстановление поставок нефти после открытия Ормузского пролива займет от одного до двух месяцев, считает глава американской ExxonMobil Даррен Вудс.
"Мы полагаем, что между открытием (Ормузского - ред.) пролива и моментом, когда рынок увидит нормальный поток продукции, пройдет от одного до двух месяцев", - сказал он в ходе телеконференции с аналитиками, комментируя влияние ситуации на Ближнем Востоке на рынок нефти.
По мнению Вудса, рынок еще не отреагировал в полной мере на последствия беспрецедентного сбоя поставок, так как в марте и апреле влияние блокировки Ормузского пролива смягчалось за счет использования нефти, уже на тот момент находящейся в море, и высвобождения ее стратегических запасов.
Однако по мере истощения существующих резервов отсутствие поставок из стран Персидского залива приведет к дальнейшему росту цен на нефть, отметил глава ExxonMobil.
Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.