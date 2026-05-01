https://1prime.ru/20260501/nti-869603600.html

Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бойлера

2026-05-01T09:14+0300

экономика

общество

москва

нти

https://cdnn.1prime.ru/img/82477/55/824775508_0:223:2765:1778_1920x0_80_0_0_a4bacbf992fd9299e44117ec0f881d29.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на электричество для накопительного бойлера в период ежегодного отключения горячей воды от 270 до 400 рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский. "Если накопительный бойлер используют 10 дней в году при отключении горячей воды в течение всего дня (не вытаскивая из розетки), то расход составляет 50-70 кВт.ч, что равно примерно 270-400 рублям за 10 дней", - рассказал эксперт. При условии, что семья из 2-3 человек использует бойлер круглый год, он потребляет 1800-2500 кВт.ч в год. По среднестатистическому тарифу это выходит в 10-14 тысяч рублей в год. Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч. Плановые профилактические отключения горячей воды связаны с проверкой центральной системы теплоснабжения. Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных труб. В Москве отключения длятся 10 дней, начинаются уже в мае и завершаются в августе. В других регионах такие отключения длятся до двух недель.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, нти