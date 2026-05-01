Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бойлера
Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бойлера - 01.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бойлера
Россияне в среднем тратят на электричество для накопительного бойлера в период ежегодного отключения горячей воды от 270 до 400 рублей, подсчитал для РИА... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T09:14+0300
2026-05-01T09:14+0300
2026-05-01T09:14+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на электричество для накопительного бойлера в период ежегодного отключения горячей воды от 270 до 400 рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский. "Если накопительный бойлер используют 10 дней в году при отключении горячей воды в течение всего дня (не вытаскивая из розетки), то расход составляет 50-70 кВт.ч, что равно примерно 270-400 рублям за 10 дней", - рассказал эксперт. При условии, что семья из 2-3 человек использует бойлер круглый год, он потребляет 1800-2500 кВт.ч в год. По среднестатистическому тарифу это выходит в 10-14 тысяч рублей в год. Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч. Плановые профилактические отключения горячей воды связаны с проверкой центральной системы теплоснабжения. Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных труб. В Москве отключения длятся 10 дней, начинаются уже в мае и завершаются в августе. В других регионах такие отключения длятся до двух недель.
https://1prime.ru/20260417/khlam-869214087.html
общество , москва, нти
Экономика, Общество , МОСКВА, НТИ
Эксперт оценил расходы россиян на электричество для бойлера
Россияне тратят на электричество для бойлера от 270 до 400 рублей в год
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на электричество для накопительного бойлера в период ежегодного отключения горячей воды от 270 до 400 рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
"Если накопительный бойлер используют 10 дней в году при отключении горячей воды в течение всего дня (не вытаскивая из розетки), то расход составляет 50-70 кВт.ч, что равно примерно 270-400 рублям за 10 дней", - рассказал эксперт.
При условии, что семья из 2-3 человек использует бойлер круглый год, он потребляет 1800-2500 кВт.ч в год. По среднестатистическому тарифу это выходит в 10-14 тысяч рублей в год.
Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч.
Плановые профилактические отключения горячей воды связаны с проверкой центральной системы теплоснабжения. Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, диагностику магистральных труб. В Москве
отключения длятся 10 дней, начинаются уже в мае и завершаются в августе. В других регионах такие отключения длятся до двух недель.
Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор