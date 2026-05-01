ОАЭ официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260501/oae-869596754.html
ОАЭ официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая
Объединенные Арабские Эмираты официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, такое решение соответствует стратегии страны в энергетической сфере. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:21+0300
энергетика
нефть
оаэ
рф
ормузский пролив
дмитрий песков
александр новак
дональд трамп
опек
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869596754.jpg?1777584065
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, такое решение соответствует стратегии страны в энергетической сфере. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением ОАЭ и Россия с уважением к нему относится. Выход ОАЭ из альянса непосредственно связан с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке, следует из заявления министра энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи. Это ключевой маршрут поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Министр заявил, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных проектов. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что не ожидает ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из сделки ОПЕК+ в текущих условиях дефицита топлива. Он также заявил, что Россия не будет выходить из альянса. Ряд участников, включая Казахстан и Ирак, также сообщали, что остаются в ОПЕК+. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из сделки, заявив, что считает его прекрасным. По данным апрельского доклада ОПЕК, ОАЭ были третьими по объему добычи нефти в организации после Ирака и Саудовской Аравии перед обострением конфликта на Ближнем Востоке. Среди стран-участниц соглашения ОПЕК+ Эмираты занимали четвертое место. Они также входили в "восьмерку" стран, участвующих в добровольных ограничениях добычи. В феврале производство ОАЭ составило 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки. Однако из-за перекрытия Ормузского пролива и ударов по энергоинфраструктуре их добыча снизилась до 1,9 миллиона баррелей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:21 01.05.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала