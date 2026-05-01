ОАЭ официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая
Объединенные Арабские Эмираты официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, такое решение соответствует стратегии страны в энергетической сфере. | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты официально прекращают участие в ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, такое решение соответствует стратегии страны в энергетической сфере.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.
По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что выход из ОПЕК и ОПЕК+ является суверенным решением ОАЭ и Россия с уважением к нему относится.
Выход ОАЭ из альянса непосредственно связан с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, которое ограничило предложение нефти на рынке, следует из заявления министра энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи. Это ключевой маршрут поставок энергоресурсов из стран Персидского залива.
Министр заявил, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, а также с учетом международных проектов.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что не ожидает ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из сделки ОПЕК+ в текущих условиях дефицита топлива. Он также заявил, что Россия не будет выходить из альянса. Ряд участников, включая Казахстан и Ирак, также сообщали, что остаются в ОПЕК+.
Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из сделки, заявив, что считает его прекрасным.
По данным апрельского доклада ОПЕК, ОАЭ были третьими по объему добычи нефти в организации после Ирака и Саудовской Аравии перед обострением конфликта на Ближнем Востоке. Среди стран-участниц соглашения ОПЕК+ Эмираты занимали четвертое место. Они также входили в "восьмерку" стран, участвующих в добровольных ограничениях добычи.
В феврале производство ОАЭ составило 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки. Однако из-за перекрытия Ормузского пролива и ударов по энергоинфраструктуре их добыча снизилась до 1,9 миллиона баррелей.
