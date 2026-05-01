"Ситуация накалилась". На Западе подняли тревогу из-за угрозы новой войны

Нарастание напряженности между ОАЭ и Саудовской Аравией может привести к конфликту, сообщает Junge Welt. | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T01:15+0300

оаэ

саудовская аравия

абу-даби

опек

мид

нефть

конфликт

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Нарастание напряженности между ОАЭ и Саудовской Аравией может привести к конфликту, сообщает Junge Welt."Из-за выход ОАЭ из ОПЕК <…> повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — <…> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <…> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд", — говорится в публикации.Кроме того, в статье подчеркивается, что в дополнение к разногласиям в области нефтедобычи, сейчас между ОАЭ И Саудовской Аравией заново разгорается многолетний спор во внешней политике."В первые дни войны с Ираном совместная оборона <…> скрывала напряженность. <…> Но в конце концов ситуация вновь накалилась. Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск <…> баланса с Ираном. Так что сегодня над регионом <…> нависла угроза нового конфликта", — предупреждает Junge Welt.ОАЭ объявили во вторник о том, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это решение принято, исходя из долгосрочных экономических целей, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. Как сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была уведомлена о планах государства.

