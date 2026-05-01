ОПЕК+ может продолжить постепенный выход из ограничений, считает эксперт - 01.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ОПЕК+ может продолжить постепенный выход из ограничений, считает эксперт
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) на первой встрече после ухода ОАЭ в воскресенье решат продолжить постепенный выход из добровольных ограничений добычи нефти, выразил мнение РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, запланированная на 3 мая встреча состоится.
"Наиболее вероятный сценарий - подтверждение или умеренная корректировка курса на постепенное увеличение добычи", - сказал Тимонин.
Он добавил, что ОПЕК+, вероятно, сохранит осторожный подход и будет действовать в логике стабилизации рынка. Сейчас баланс жидких углеводородов (ЖУВ) остается напряженным, подчеркнул аналитик. Согласно актуальным прогнозам, в 2026 году мировое потребление ЖУВ будет немного превышать производство, а наиболее сложным периодом выглядит второй квартал, когда дефицит предложения особенно выражен, пояснил он.
"Это уже отражается в ценах: нефть Brent находится выше 100 долларов за баррель. Ожидаемое снижение ценовой напряженности к концу года связано с предпосылкой о постепенном восстановлении потоков через ключевые экспортные маршруты и сокращении вынужденных ограничений добычи, однако риск-премия, вероятно, будет сохраняться", - рассказал Тимонин.
На апрельской встрече Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ приняли решение нарастить предел производства в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако без учета ушедших Эмиратов максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки. А с учетом графиков компенсаций им доступно увеличение производства на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
