Эксперт прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК
Выход ОАЭ из ОПЕК не является вызовом системе, заявил РИА Новости эмиратский эксперт Мухаммед аль-Кады. | 01.05.2026, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 1 мая - ПРАЙМ. Выход ОАЭ из ОПЕК не является вызовом системе, заявил РИА Новости эмиратский эксперт Мухаммед аль-Кады. Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. "Наш уход - это не акт неповиновения системе, а необходимый шаг для приведения наших производственных квот в соответствие с нашими значительными инвестициями. ОАЭ считают, что стабильность мирового нефтяного рынка зависит от наличия гибких свободных мощностей, и именно это мы и делаем, чтобы служить глобальным интересам, обеспечивая надежные и свободные от ограничений поставки", - сказал эксперт. Он отметил, что ОАЭ будут не только руководствоваться национальными интересами, но и работать над достижением глобального равновесия на рынках энергоносителей. "Мы преследуем не только узкие национальные интересы; напротив, мы стремимся укрепить глобальную энергетическую безопасность и предотвратить рыночные потрясения. Мы управляем нашими активами как инструментами достижения глобального равновесия, ставя стабильность глобальных цепочек поставок выше любых факторов региональной нестабильности", - подчеркнул собеседник агентства. Согласно данным ежемесячного доклада ОПЕК, среднесуточная добыча нефти ОАЭ в 2025 году составила 3,142 миллиона баррелей в сутки. После начала конфликта на Ближнем Востоке добыча сократилась на 1,527 миллиона баррелей в сутки - до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
