Поставки нефти в Германию будут направляться в обход трубопровода "Дружба"

Поставки нефти в Германию будут направляться в обход трубопровода "Дружба" - 01.05.2026, ПРАЙМ

Поставки нефти в Германию будут направляться в обход трубопровода "Дружба"

Поставки казахстанской нефти в Германию на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в мае будут направляться в обход трубопровода "Дружба", сообщило минэнерго | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T00:24+0300

2026-05-01T00:24+0300

2026-05-01T00:24+0300

энергетика

нефть

экономика

германия

казахстан

усть-луга

александр новак

минобороны рф

нпз

АСТАНА, 1 мая - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в мае будут направляться в обход трубопровода "Дружба", сообщило минэнерго Казахстана. "В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что эти объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тысяч тонн - в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстанское минэнерго добавило, что изменение маршрутов экспорта казахстанской нефти по "Дружбе" не повлияет на выполнение годового плана добычи, перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 22 апреля, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 22 апреля предположил, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны России связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям. По данным казахстанского министра энергетики, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

германия

казахстан

усть-луга

нефть, германия, казахстан, усть-луга, александр новак, минобороны рф, нпз