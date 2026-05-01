Поставки нефти в Германию будут направляться в обход трубопровода "Дружба"
2026-05-01T00:24+0300
АСТАНА, 1 мая - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте в мае будут направляться в обход трубопровода "Дружба", сообщило минэнерго Казахстана.
"В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что эти объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тысяч тонн - в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстанское минэнерго добавило, что изменение маршрутов экспорта казахстанской нефти по "Дружбе" не повлияет на выполнение годового плана добычи, перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил 22 апреля, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 22 апреля предположил, что отсутствие технической возможности по прокачке казахстанской нефти со стороны России связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.
Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям.
По данным казахстанского министра энергетики, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
