"Крайне необычно": на Западе поразились решению Путина по Украине

Разговор с Трампом продемонстрировал неизменную позицию президента России Владимира Путина по вопросу конфликта на Украине, сообщил британский военный аналитик... | 01.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-01T07:36+0300

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Разговор с Трампом продемонстрировал неизменную позицию президента России Владимира Путина по вопросу конфликта на Украине, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Украина была одной из главных тем разговора, и Путин не уступал ни пяди. Крайне необычно с дипломатической точки зрения и поистине примечательно выглядит та последовательность, которую на самом деле проявляет Путин в достижении целей специальной военной операции", — прокомментировал эксперт итоги состоявшегося в среду телефонного звонка между двумя лидерами.По словам аналитика, в таких условиях многие мировые лидеры пошли бы на значительные уступки. Однако Владимир Путин никогда не отклонялся от установленных позиций, заключил Меркурис.В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между лидерами России и США. По итогам беседы сообщалось, что стороны согласились в оценке негативной роли европейских политиков в затягивании конфликта на Украине.На прошлой неделе Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Он также подчеркнул готовность России к мирным переговорам, что требует детального обсуждения всех аспектов предлагаемого плана.том, что Иран воспринимается как второстепенный игрок.

