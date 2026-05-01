Вступил в силу запрет на вывоз из России аффинированного золота - 01.05.2026, ПРАЙМ
Вступил в силу запрет на вывоз из России аффинированного золота
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов вступил в силу.
Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце марта.
При этом путешественники смогут вывозить такой груз в страны ЕАЭС через московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", а также аэропорт Владивостока "Кневичи", но только при наличии разрешения Пробирной палаты.
Кроме того, исключения сделаны для вывоза золота в слитках физлицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через воздушные пункты пропуска в тех же аэропортах при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты; а также для вывоза золотых слитков юрлицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил ранее, что таможенные офицеры в России смогут с помощью мобильных устройств проверять наличие разрешений Федеральной пробирной палаты для вывоза золота.
 
