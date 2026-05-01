США ввели санкции против банков, переводивших деньги на Кубу
США ввели санкции против банков, переводивших деньги на Кубу - 01.05.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против банков, переводивших деньги на Кубу
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T21:12+0300
2026-05-01T21:12+0300
2026-05-01T21:12+0300
ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. "Министр финансов… настоящим уполномочивается налагать на иностранную финансовую организацию одну или несколько санкций… после установления того, что иностранная финансовая организация проводила или содействовала проведению любой транзакции или транзакций в интересах или от имени любого лица (на Кубе - ред.), чье имущество или имущественные интересы заблокированы в соответствии с настоящим указом", - говорится в тексте документа.
сша
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, сша, куба, дональд трамп, финансы, банки
Политика, Мировая экономика, Нефть, США, КУБА, Дональд Трамп, Финансы, Банки
США ввели санкции против банков, переводивших деньги на Кубу
США ввели санкции против всех банков, переводивших деньги подсанкционным фирмам Кубы