Роскачество рассказало, какое вино подойдет к шашлыку

Традиционно к шашлыку подается красное вино, однако если он приготовлен из овощей или рыбы, подойдет белое, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества | 01.05.2026, ПРАЙМ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - ПРАЙМ. Традиционно к шашлыку подается красное вино, однако если он приготовлен из овощей или рыбы, подойдет белое, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. "Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино", - сказала она в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. "Если говорить о том, какие сорта винограда используются, тут, конечно, действует основное правило: чем тяжелее шашлык, чем более тяжелый соус, например, используется томатный кетчуп, тем более кислое должно быть вино для того, чтобы сбалансировать вкус", - продолжила Саратцева. Замглавы организации отметила, что если используются какие-то дополнительные специи, то будет уместно более контрастное сладкое вино. Она добавила, что к шашлыку из баранины традиционно рекомендуется вино из винограда сорта "саперави", а к шашлыку из свинины можно подать мерло. Из необычного: появляются новые вина - оранжи. По словам Саратцевой, оранж уместно подать, если это шашлык из индейки, а к курице лучше более легкие вина, например, органические. Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.

