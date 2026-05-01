Роскачество рассказало, какое вино подойдет к шашлыку - 01.05.2026, ПРАЙМ
Роскачество рассказало, какое вино подойдет к шашлыку
2026-05-01T16:07+0300
16:07 01.05.2026
 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 1 мая - ПРАЙМ. Традиционно к шашлыку подается красное вино, однако если он приготовлен из овощей или рыбы, подойдет белое, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
"Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино", - сказала она в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
"Если говорить о том, какие сорта винограда используются, тут, конечно, действует основное правило: чем тяжелее шашлык, чем более тяжелый соус, например, используется томатный кетчуп, тем более кислое должно быть вино для того, чтобы сбалансировать вкус", - продолжила Саратцева.
Замглавы организации отметила, что если используются какие-то дополнительные специи, то будет уместно более контрастное сладкое вино.
Она добавила, что к шашлыку из баранины традиционно рекомендуется вино из винограда сорта "саперави", а к шашлыку из свинины можно подать мерло.
Из необычного: появляются новые вина - оранжи. По словам Саратцевой, оранж уместно подать, если это шашлык из индейки, а к курице лучше более легкие вина, например, органические.
Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Шашлык на мангале - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Юрист предупредила о штрафах за жарку шашлыка на балконе
БизнесМинеральные ВодыРоскачество
 
 
