"Прекратит существование": Такер Карлсон жестко высказался об Украине

Западные элиты довели Украину до краха, затягивая конфликт с Россией, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон на своем YouTube-канале.

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Западные элиты довели Украину до краха, затягивая конфликт с Россией, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон на своем YouTube-канале."Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. <…> Оно затянуло конфликт (с Россией. — Прим. ред.) за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. <…> Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка", — признался журналист.По его мнению, помимо потерь населения, Запад также воспользуется ситуацией, расхищая сельскохозяйственные земли Украины, что фактически было одобрено Владимиром Зеленским.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой амбиций США и Европы сохранить свое доминирование. По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.

