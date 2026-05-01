Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с тревожным признанием об Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе выступили с тревожным признанием об Украине
На Западе выступили с тревожным признанием об Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с тревожным признанием об Украине
Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The... | 01.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-01T22:42+0300
2026-05-01T22:42+0300
спецоперация на украине
украина
запад
европа
дональд трамп
мария захарова
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The Economist."ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Назовем это коалицией ослабленных. Потакание строптивому партнеру по коалиции или укрощение евроскептически настроенного бунтаря-оппозиционера еще больше мешают соглашениям на уровне ЕС. Худшего момента и представить себе нельзя", — говорится в материале.По данным издания, Европа не способна принять важные решения по урегулированию на Украине и ряду других вопросов из-за бессилия."Список проблем, которые европейским странам приходится решать коллективно, огромен: что делать с непостоянным президентом США Дональдом Трампом, обостряющимся энергетическим кризисом, продолжающимся конфликтом на Украине, слабой экономикой и затянувшимся процессом расширения? &lt;…&gt; Все это требует компромиссов — на которые непопулярным политикам решиться непросто. Слабость внутри страны мешает национальным лидерам действовать смело и решительно на европейской арене", — отмечается в публикации.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
украина
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, европа, дональд трамп, мария захарова, ес, мид
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Мария Захарова, ЕС, МИД
22:42 01.05.2026
 
На Западе выступили с тревожным признанием об Украине

Economist: ЕС не может принять важные решения по Украине из-за своей слабости

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The Economist.
"ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Назовем это коалицией ослабленных. Потакание строптивому партнеру по коалиции или укрощение евроскептически настроенного бунтаря-оппозиционера еще больше мешают соглашениям на уровне ЕС. Худшего момента и представить себе нельзя", — говорится в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Вчера, 22:38
По данным издания, Европа не способна принять важные решения по урегулированию на Украине и ряду других вопросов из-за бессилия.
"Список проблем, которые европейским странам приходится решать коллективно, огромен: что делать с непостоянным президентом США Дональдом Трампом, обостряющимся энергетическим кризисом, продолжающимся конфликтом на Украине, слабой экономикой и затянувшимся процессом расширения? <…> Все это требует компромиссов — на которые непопулярным политикам решиться непросто. Слабость внутри страны мешает национальным лидерам действовать смело и решительно на европейской арене", — отмечается в публикации.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
Вчера, 22:40
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАДональд ТрампМария ЗахароваЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала