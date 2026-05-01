На Западе выступили с тревожным признанием об Украине

На Западе выступили с тревожным признанием об Украине - 01.05.2026, ПРАЙМ

На Западе выступили с тревожным признанием об Украине

Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The...

2026-05-01T22:42+0300

2026-05-01T22:42+0300

2026-05-01T22:42+0300

спецоперация на украине

украина

запад

европа

дональд трамп

мария захарова

ес

мид

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Европейские лидеры не в состоянии принять важные решения по урегулированию конфликта на Украине из-за истощающих их внутриполитических проблем, пишет The Economist."ЕС опирается на авторитет национальных лидеров, а он у них практически отсутствует. Назовем это коалицией ослабленных. Потакание строптивому партнеру по коалиции или укрощение евроскептически настроенного бунтаря-оппозиционера еще больше мешают соглашениям на уровне ЕС. Худшего момента и представить себе нельзя", — говорится в материале.По данным издания, Европа не способна принять важные решения по урегулированию на Украине и ряду других вопросов из-за бессилия."Список проблем, которые европейским странам приходится решать коллективно, огромен: что делать с непостоянным президентом США Дональдом Трампом, обостряющимся энергетическим кризисом, продолжающимся конфликтом на Украине, слабой экономикой и затянувшимся процессом расширения? <…> Все это требует компромиссов — на которые непопулярным политикам решиться непросто. Слабость внутри страны мешает национальным лидерам действовать смело и решительно на европейской арене", — отмечается в публикации.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что для урегулирования украинского кризиса нужно признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

украина

запад

европа

украина, запад, европа, дональд трамп, мария захарова, ес, мид