Белые и розовые вина впервые обогнали красные по продажам в России

Белые и розовые вина впервые обогнали красные по продажам в России - 01.05.2026, ПРАЙМ

Белые и розовые вина впервые обогнали красные по продажам в России

Белые и розовые вина по итогам 2025 года впервые в современной истории России обогнали красные по объемам продаж: 367 миллионов единиц против 366 миллионов,...

2026-05-01T03:16+0300

2026-05-01T03:16+0300

2026-05-01T03:55+0300

МОСКВА, 1 мая- ПРАЙМ. Белые и розовые вина по итогам 2025 года впервые в современной истории России обогнали красные по объемам продаж: 367 миллионов единиц против 366 миллионов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Продажи белых и розовых вин в штуках по итогам 2025 года впервые в современной истории России превысили продажи красных вин, следует из анализа "Винного гида России". За 12 месяцев 2025 года в России было продано 367 миллионов единиц белых и розовых тихих вин против 366 миллионов единиц красных", - говорится в сообщении. Доля белых вин в общем объеме реализации достигла 45%, еще 5% пришлось на розовые. Красные вина пока удерживают ровно половину рынка, но их объем в штуках сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что уже в 2026 году доля красных вин может опуститься ниже 50%. Как объясняет руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, причины таких перемен в структуре потребления. Россияне все меньше воспринимают вино, как сопровождение к "плотному ужину за белой скатертью, к которому подают сложное мясное блюдо". "Современное потребление вина - это винный бар, непринужденный разговор и небольшая закуска - оливки или сыр. Те же паттерны переносятся на домашнее потребление", - пояснила она. "Для молодого поколения потребителей все еще проще - вино в целом отрывается от застольных сценариев потребления и для таких ситуаций - пикник на природе, домашняя вечеринка и так далее - лучше подходит легкое белое, не требующее сложной гастрономии", - рассказала Латышева. В Роскачестве добавили, что наиболее ярко смена предпочтений проявляется именно в отечественном сегменте. Продажи российских розовых вин за прошлый год выросли на 14%, белых - на 7%, в то время как рост красных практически остановился. Сегодня российские виноделы занимают 55% рынка белого вина в стране и 60% рынка розового. Эксперты связывают успех не только с трендом, но и со структурой виноградников - более половины технических сортов в России исторически являются белыми. Еще одна важная тенденция, отмеченная Роскачеством, - уход от сезонного потребления. Если раньше пик продаж белого вина приходился строго на летние месяцы, то сейчас Рислинг или Совиньон Блан на праздничном столе 8 Марта стали такой же обыденностью, как и в отпускной сезон. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество, минпромторг, минсельхоз