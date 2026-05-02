https://1prime.ru/20260502/analitik-869620851.html

Аналитик предупредил об угрозе глобальной инфляции

Если цены на нефть достигнут отметки в 140-150 долларов за баррель и будут держаться на этом уровне, инфляцию в западных странах придется "тушить", рассказал...

2026-05-02T06:47+0300

нефть

энергетика

экономика

румыния

хорватия

литва

антон табах

ес

ецб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869620851.jpg?1777693640

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Если цены на нефть достигнут отметки в 140-150 долларов за баррель и будут держаться на этом уровне, инфляцию в западных странах придется "тушить", рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. "Если нефть достигнет отметки в 140-150 долларов за баррель и будет удерживаться, уровень мировой инфляции подскочет на 1-2,5 процентных пункта, и ее придется тушить. В самой критичной ситуации окажутся страны ЕС", - полагает аналитик. Согласно расчетам агентства, в марте годовая инфляция в еврозоне ускорилась рекордными темпами с 2022 года - до 2,6%. При этом самые высокие уровни зафиксированы в Румынии (9%), Хорватии (4,6%) и Литве (4,4%). Рост цен на нефть ведет к подорожанию топлива в целом, тогда увеличивается стоимость логистики - вслед за ней и конечные цены на товары, объяснил Родин. При этом ускорение инфляции может привести к тому, что западные центральные банки начнут или повышать ключевые ставки, или откладывать их снижение, добавил эксперт. Тогда кредиты станут дороже и менее доступны, в ответ - инвестиции сократятся, а бизнес не сможет развиваться в таких условиях, заключил Родин. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах полагает, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке экономика еврозоны окажется или в стагнации, или в стагфляции. "Для ЕЦБ инфляция максимально страшна, и если он начнет бороться с усилением инфляции через повышение ставки, то крепкий евро будет давить на экономику и усугублять рецессию. В результате Еврозона рискует оказаться либо в стагфляции, либо просто в стагнации", - отметил Табах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

