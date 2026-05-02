Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом
Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом - 02.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом
Сейчас выгоднее всего заниматься промышленным криптомайнингом в Хакасии и Красноярском крае, в этих регионах инвесторы будут иметь конкурентное преимущество на... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T03:46+0300
2026-05-02T03:46+0300
бизнес
экономика
россия
хакасия
бурятия
забайкалье
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сейчас выгоднее всего заниматься промышленным криптомайнингом в Хакасии и Красноярском крае, в этих регионах инвесторы будут иметь конкурентное преимущество на горизонте нескольких лет, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу АО "Гбиг майнинг" Никита Навроцкий.
хакасия
бурятия
забайкалье
бизнес, россия, хакасия, бурятия, забайкалье
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ХАКАСИЯ, Бурятия, Забайкалье
03:46 02.05.2026
 
Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом

Эксперт Навроцкий: в Хакасии и Красноярском крае выгоднее всего заниматься криптомайнингом

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сейчас выгоднее всего заниматься промышленным криптомайнингом в Хакасии и Красноярском крае, в этих регионах инвесторы будут иметь конкурентное преимущество на горизонте нескольких лет, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу АО "Гбиг майнинг" Никита Навроцкий.
"Красноярский край и Хакасия сейчас - главные промышленные зоны майнинга в России. Запреты в Бурятии и Забайкалье создали дополнительный спрос на мощности в незапрещенных регионах. Для оператора с долгосрочными договорами на электроэнергию в этих регионах конкурентное преимущество устойчиво в горизонте нескольких лет", - считает эксперт.
Навроцкий пояснил, что конкурентное преимущество в майнинге основывается на доступе к дешевой и стабильной электроэнергии. Майнер зарабатывает на разнице между стоимостью производства биткоина и его рыночной ценой. Чем ниже тариф - тем больше эта разница и тем устойчивее бизнес при любой волатильности курса криптовалюты. Затраты на электроэнергию занимают 50% от общих затрат на криптомайнинг.
Самый выгодный тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в России наблюдается в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, он составляет 3-5 рублей за кВт.ч, рассказал эксперт. Однако почти на всей территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья был введен полный запрет на ведение майнинговой деятельности до 2031 года. Таким образом, сейчас самыми выгодными для майнинга регионами являются Хакасия и Красноярский край.
При этом промышленный майнинг криптовалют в центральной части России нерентабелен по сравнению с сибирскими регионами, так как тариф для промышленности в Центральной России составляет 6-9 рублей за кВт.ч, заявил эксперт.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯХАКАСИЯБурятияЗабайкалье
 
 
