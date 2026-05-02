https://1prime.ru/20260502/ekspert-869619113.html

Эксперт рассказал, где выгоднее заниматься промышленным криптомайнингом

2026-05-02T03:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869619113.jpg?1777682781

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сейчас выгоднее всего заниматься промышленным криптомайнингом в Хакасии и Красноярском крае, в этих регионах инвесторы будут иметь конкурентное преимущество на горизонте нескольких лет, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу АО "Гбиг майнинг" Никита Навроцкий. "Красноярский край и Хакасия сейчас - главные промышленные зоны майнинга в России. Запреты в Бурятии и Забайкалье создали дополнительный спрос на мощности в незапрещенных регионах. Для оператора с долгосрочными договорами на электроэнергию в этих регионах конкурентное преимущество устойчиво в горизонте нескольких лет", - считает эксперт. Навроцкий пояснил, что конкурентное преимущество в майнинге основывается на доступе к дешевой и стабильной электроэнергии. Майнер зарабатывает на разнице между стоимостью производства биткоина и его рыночной ценой. Чем ниже тариф - тем больше эта разница и тем устойчивее бизнес при любой волатильности курса криптовалюты. Затраты на электроэнергию занимают 50% от общих затрат на криптомайнинг. Самый выгодный тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в России наблюдается в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, он составляет 3-5 рублей за кВт.ч, рассказал эксперт. Однако почти на всей территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья был введен полный запрет на ведение майнинговой деятельности до 2031 года. Таким образом, сейчас самыми выгодными для майнинга регионами являются Хакасия и Красноярский край. При этом промышленный майнинг криптовалют в центральной части России нерентабелен по сравнению с сибирскими регионами, так как тариф для промышленности в Центральной России составляет 6-9 рублей за кВт.ч, заявил эксперт. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позднее круглогодичный запрет майнинга до 15 марта 2031 года был также введен на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

