В Германии дерзко высмеяли Трампа после решения о выводе войск

Решение вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о "детском" уровне принятия решений в Белом доме, заявил в комментарии изданию Bild... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T05:43+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Решение вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о "детском" уровне принятия решений в Белом доме, заявил в комментарии изданию Bild неназванный представитель немецкого правительства. "Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) риторика потеряла свою силу. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу", — приводит его слова издание.Издание с иронией отмечает, что решение о выводе войск из Германии приняли после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневную поездку на военные полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть американское присутствие в стране. "Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела", — подытожил источник издания.Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение Пентагона вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года. На этот процесс уйдет шесть-двенадцать месяцев. О выводе войск по приказу главы Пентагона Пита Хегсета ранее сообщило агентство Рейтер. Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона "не проявляют должной активности", которой от них ожидал президент США Дональд Трамп. Сейчас в Германии расквартированы 38 тысяч американских солдат.

