В Германии дерзко высмеяли Трампа после решения о выводе войск - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/germaniya-869619818.html
В Германии дерзко высмеяли Трампа после решения о выводе войск
Решение вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о "детском" уровне принятия решений в Белом доме, заявил в комментарии изданию Bild... | 02.05.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Bild
Bild: в правительстве ФРГ раскритиковали Вашингтон после решения о выводе войск

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Решение вывести пять тысяч военных США из Германии свидетельствует о "детском" уровне принятия решений в Белом доме, заявил в комментарии изданию Bild неназванный представитель немецкого правительства.
"Его (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) риторика потеряла свою силу. Вывод американских войск из Германии значительно ослабит сами США, и мы задаемся вопросом, когда же взрослые в Вашингтоне снова возьмут на себя инициативу", — приводит его слова издание.
Издание с иронией отмечает, что решение о выводе войск из Германии приняли после того, как министр армии США Дэн Дрисколл завершил двухдневную поездку на военные полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть американское присутствие в стране.
"Политика Трампа, основанная на грубых угрозах, достигла своего предела", — подытожил источник издания.
Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение Пентагона вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года. На этот процесс уйдет шесть-двенадцать месяцев. О выводе войск по приказу главы Пентагона Пита Хегсета ранее сообщило агентство Рейтер.
Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона "не проявляют должной активности", которой от них ожидал президент США Дональд Трамп. Сейчас в Германии расквартированы 38 тысяч американских солдат.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала