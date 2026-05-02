В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню - 02.05.2026, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню - 02.05.2026, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню
Эксперт рабочей группы, которая участвует в создании ГОСТа на русскую кухню, внесла заявку об издании стандарта в формате книги с соответствующими иллюстрациями | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T10:06+0300
2026-05-02T10:06+0300
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 2 мая - ПРАЙМ. Эксперт рабочей группы, которая участвует в создании ГОСТа на русскую кухню, внесла заявку об издании стандарта в формате книги с соответствующими иллюстрациями и описанием, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. "Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее", - сказала Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. По ее словам, в настоящее время проходит публичное обсуждение текста стандарта на русскую кухню. Так, в проект включены 130 блюд, при этом планируется дополнить его в последующем до 300 блюд и разделить по категориям: горячие блюда, супы, закуски, десерты. Саратцева подчеркнула, что ГОСТ описывает не только ингредиентный состав, но и технологию приготовления, которая в некоторых случаях может включать использование русской печи. Помимо этого, в примечаниях к блюдам может отражаться и историческая справка об их появлении. "Например, кто был автором того самого салата оливье. Нашумевшая история также может войти в стандарт", - поделилась она. Помимо этого, Саратцева обратила внимание на то, что работа велась не только на экспертном уровне, но и с историческими источниками, включая литературу XIX века и ранее. Замглавы Роскачества отметила, что до 2 июня будут приниматься замечания, предложения и дополнения от любых заинтересованных лиц, среди которых могут быть как граждане, так и профессиональные эксперты. "Второго июня, как я уже сказала, будет завершено публичное обсуждение. Далее рабочая группа вынесет вердикт по каждому предложению, сформулирует окончательный текст стандарта. За него проголосует технический 174-й комитет. И после этого, до конца года, стандарт будет утвержден Росстандартом - ведомством, которое принимает стандарты", - пояснила она. Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
10:06 02.05.2026
 
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на русскую кухню

Саратцева: ГОСТ на русскую кухню может быть выпущен в виде книги

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 2 мая - ПРАЙМ. Эксперт рабочей группы, которая участвует в создании ГОСТа на русскую кухню, внесла заявку об издании стандарта в формате книги с соответствующими иллюстрациями и описанием, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
"Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее", - сказала Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
По ее словам, в настоящее время проходит публичное обсуждение текста стандарта на русскую кухню. Так, в проект включены 130 блюд, при этом планируется дополнить его в последующем до 300 блюд и разделить по категориям: горячие блюда, супы, закуски, десерты.
Саратцева подчеркнула, что ГОСТ описывает не только ингредиентный состав, но и технологию приготовления, которая в некоторых случаях может включать использование русской печи. Помимо этого, в примечаниях к блюдам может отражаться и историческая справка об их появлении. "Например, кто был автором того самого салата оливье. Нашумевшая история также может войти в стандарт", - поделилась она.
Помимо этого, Саратцева обратила внимание на то, что работа велась не только на экспертном уровне, но и с историческими источниками, включая литературу XIX века и ранее.
Замглавы Роскачества отметила, что до 2 июня будут приниматься замечания, предложения и дополнения от любых заинтересованных лиц, среди которых могут быть как граждане, так и профессиональные эксперты.
"Второго июня, как я уже сказала, будет завершено публичное обсуждение. Далее рабочая группа вынесет вердикт по каждому предложению, сформулирует окончательный текст стандарта. За него проголосует технический 174-й комитет. И после этого, до конца года, стандарт будет утвержден Росстандартом - ведомством, которое принимает стандарты", - пояснила она.
Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на шаурму
