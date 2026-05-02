Иран начал сокращать добычу нефти, пишут СМИ
Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T20:32+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного чиновника утверждает, что Иран якобы начал сокращать добычу нефти на фоне морской блокады США. "По словам высокопоставленного чиновника... Тегеран превентивно сокращает добычу нефти, чтобы не допустить достижения предельных мощностей хранения, вместо того чтобы ждать, пока резервуары полностью заполнятся", - говорится в материале агентства. При этом агентство не указывает, представителем какой страны является чиновник, на заявление которого оно ссылается. По данным Блумберг, иранские инженеры способны без серьезного ущерба приостанавливать работу скважин и в короткие сроки возобновлять добычу. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. В пятницу президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором уведомил о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти на фоне блокады США