Ирак начал экспорт нефти в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет - 02.05.2026, ПРАЙМ
Ирак начал экспорт нефти в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет
2026-05-02T21:07+0300
21:07 02.05.2026
 
© РИА Новости . Антон Быстров | Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БАГДАД, 2 мая - ПРАЙМ. Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, который был закрыт на протяжении 13 лет, сообщило в субботу иракское управление пограничных пунктов.
"В целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов управление пограничных пунктов объявило о начале экспорта нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, куда были отправлены 70 танкеров с нефтью", - отметило ведомство.
Как утверждает глава управления пограничных пунктов генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли, начало экспорта через этот стратегический коридор будет способствовать снижению нагрузки на другие экспортные пути, диверсификации каналов сбыта, поддержке национальной экономики и увеличению доходов.
С начала операции США и Израиля против Ирана Ирак потерял возможность экспортировать нефть через Ормузский пролив, основной коридор для транспортировки нефти. Кроме того, иракские танкеры подверглись ударам вблизи южного порта Басра, в связи с чем власти страны прекратили экспорт с крупнейших южных месторождений по морю, активировав трубопроводы в Турцию и наземную перевозку в цистернах до порта в Сирии.
