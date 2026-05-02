https://1prime.ru/20260502/iran-869631097.html

Ирак начал экспорт нефти в Сирию через проход, который был закрыт 13 лет

2026-05-02T21:07+0300

нефть

сирия

ирак

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

БАГДАД, 2 мая - ПРАЙМ. Ирак начал экспорт нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, который был закрыт на протяжении 13 лет, сообщило в субботу иракское управление пограничных пунктов. "В целях расширения экспортных возможностей и диверсификации торговых маршрутов управление пограничных пунктов объявило о начале экспорта нефти через пограничный переход Рабия с Сирией, куда были отправлены 70 танкеров с нефтью", - отметило ведомство. Как утверждает глава управления пограничных пунктов генерал-лейтенант Омар аль-Ваэли, начало экспорта через этот стратегический коридор будет способствовать снижению нагрузки на другие экспортные пути, диверсификации каналов сбыта, поддержке национальной экономики и увеличению доходов. С начала операции США и Израиля против Ирана Ирак потерял возможность экспортировать нефть через Ормузский пролив, основной коридор для транспортировки нефти. Кроме того, иракские танкеры подверглись ударам вблизи южного порта Басра, в связи с чем власти страны прекратили экспорт с крупнейших южных месторождений по морю, активировав трубопроводы в Турцию и наземную перевозку в цистернах до порта в Сирии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

