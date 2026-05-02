Китай запретил соблюдать санкции США против пяти нефтяных компаний - 02.05.2026, ПРАЙМ
Китай запретил соблюдать санкции США против пяти нефтяных компаний
ПЕКИН, 2 мая - ПРАЙМ. Министерство коммерции КНР в субботу издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США, введенные против пяти китайских нефтяных компаний. Ранее США внесли пять китайских компаний, включая Hengli Petrochemical, в санкционный список за якобы участие в торговле иранской нефтью, при этом сама Hengli Petrochemical 26 апреля заявила, что "никогда не вела торговую деятельность с Ираном". Как подчеркивается в заявлении министерства коммерции КНР, действия Соединенных Штатов представляют собой неправомерное экстерриториальное применение ограничительных мер. "Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться", - говорится в тексте заявления министерства. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, в понедельник комментируя внесение в санкционный список США Hengli Petrochemical, заявил, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний. В КНР 13 апреля вступили в силу правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам со стороны иностранных государств. Власти Китая неоднократно заявляли, что Пекин решительно выступает против односторонних незаконных санкций и "юрисдикции длинных рук" (экстерриториального распространения законодательства).
https://1prime.ru/20260430/gazprom-869588854.html
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Газпром" по итогам 2025 года нарастил экспорт трубопроводного газа в Китай
30 апреля, 17:45
 
