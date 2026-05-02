Lada стала самой популярной маркой в лизинге в I квартале - 02.05.2026, ПРАЙМ
Самой популярной маркой в сегменте легковых авто на российском лизинговом рынке в первом квартале текущего года стала отечественная Lada, которая уверенно... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T03:19+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Самой популярной маркой в сегменте легковых авто на российском лизинговом рынке в первом квартале текущего года стала отечественная Lada, которая уверенно конкурирует с китайскими брендами, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях.
"Активнее всего в январе-марте бизнес приобретал в лизинг автомобили брендов Lada (доля составляет 22,8%), Belgee (8,5%), Haval (8,4%), Chery (6,1%) и Tenet (5,7%). В десятку лидеров также вошли Geely, Tank, Faw, Voyah и Hongqi", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.
Коммерческий директор "Флит Лизинг" (входит в" Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев отметил, что по итогам первого квартала в компании фиксируют рост числа переданных легковых авто до 55% в годовом выражении.
"По итогам квартала на первое место среди марок вышла Lada, значительно опередив других автопроизводителей. Также в числе популярных - Belgee, Voyah и Haval. На фоне растущей нагрузки на бизнес и роста стоимости автомобилей закрепляется интерес к доступным, понятным с точки зрения эксплуатации и стоимости владения автомобилям", - сообщил топ-менеджер.
Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" Александр Ганчев отмечает, что в структуре продаж компании Lada стабильно сохраняет долю 45% - это база, на которую ориентируется массовый корпоративный спрос.
"Среди иномарок второй год подряд лидирует Haval (8,6%), при этом в абсолютных цифрах количество реализованных авто этой марки год к году выросло в полтора раза. Главная перестановка - Geely вышел на третье место (доля - 7,3%), в то время как доля Chery в продажах опустилась до 3,8%", - говорит Ганчев.
Он добавил, что ситуация с тремя китайскими брендами в портфеле компании - наглядная иллюстрация того, как быстро меняется рынок. "Haval стал "своим" благодаря собственному заводу в России, а Geely удачно сыграл на имидже и конкретных моделях-бестселлерах. Кроме того, электрокары Voyah и Evolute закрепились на уровне 3% каждый – ниша перестала быть экзотикой и превращается в стабильную категорию премиального лизинга", - подчеркивает Ганчев.
Генеральный директор ГК "Интерлизинг" Артем Алешкин также отмечает популярность отечественного автопроизводителя во многом за счет программ господдержки.
"В первом квартале текущего года "Интерлизинг" передал на 32% легковых автомобилей больше, чем в аналогичном периоде прошлого. Самые популярные марки – Lada (21%), Great Wall (7%), Haval (6%), BMW (5,5%), Mercedes-Benz (5%). Востребованность этих брендов обеспечена специальными предложениями на некоторые китайские и российские автомобили от производителей, дилеров и лизингодателей, а также - государственными субсидиями. Например, при поддержке Минпромторга России можно приобрести с выгодой почти все модели Lada", - сказал Алешкин.
В лизинговой компании "Европлан" фиксируют популярность Lada не только в легковом сегменте, но также в LCV (легкий коммерческий транспорт).
"По итогам первого квартала самыми популярными марками в легковом сегменте стали Lada, Haval и Geely. В сегменте коммерческого транспорта, который включает LCV и грузовики, лидерами продаж в этом сегменте стали марки ГАЗ, Lada и Sollers. Мы также фиксируем тенденцию к сокращению средней стоимости автомобиля в лизинге — с 4,2 миллиона рублей в 2024 году до 3,5 миллиона рублей в 2026 году. Это связано со смещением спроса с грузовиков и спецтехники в сторону более доступного легкого коммерческого транспорта", - объяснили в "Европлане".
"Газпромбанк Автолизинг": Lada стала самой популярной маркой в сегменте лизинга
