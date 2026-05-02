https://1prime.ru/20260502/naftogaz-869629192.html

"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих объектов

2026-05-02T17:45+0300

спецоперация на украине

газ

киев

запорожская область

харьковская область

нафтогаз украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82962/74/829627401_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_4a4073d6f975f98ba54abd4dc6e913e6.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о повреждении своих объектов в Харьковской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. "(Повреждены - ред.) объекты "Нафтогаза" в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. По данным компании, в Харьковской области поврежден газодобывающий объект. В подконтрольной Киеву части Запорожской области - газопровод. Какой именно объект поврежден в Днепропетровской области, не уточняется.

киев

запорожская область

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

