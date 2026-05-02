Японская Taiyo Oil примет партию нефти с "Сахалина-2" - 02.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260502/neft-869622672.html
Японская Taiyo Oil примет партию нефти с "Сахалина-2"
Японская Taiyo Oil примет партию нефти с "Сахалина-2"
2026-05-02T08:37+0300
ТОКИО, 2 мая - ПРАЙМ. Японская нефтяная компания Taiyo Oil, прекратившая закупки российской нефти после 2022 года, примет партию сырья с проекта "Сахалин-2" по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает газета "Санкэй". "Мы получили запрос от министерства экономики, торговли и промышленности (Японии - ред.) принять нефть как и в прошлом году. Нам сообщили, что импорт с использованием данного танкера не подпадает под санкции", - заявил представитель компании изданию. В свою очередь, газета "Никкэй" сообщила, что речь идет о спотовой закупке нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечается, что импортируется легкая нефть марки "Sakhalin Blend", используемая для производства дизельного топлива и нафты. В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии изданиям заявили, что даже ограниченные объемы российской нефти остаются важными для энергобезопасности страны. "На фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, хотя объемы невелики, российская нефть также важна для стабильного энергоснабжения. Мы координируем действия с США и подтвердили, что импорт с проекта "Сахалин-2" не несет санкционных рисков", - цитирует газета "Санкэй" слова чиновников. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).
https://1prime.ru/20260423/indeksy--869385081.html
08:37 02.05.2026
 
Японская Taiyo Oil примет партию нефти с "Сахалина-2"

Taiyo Oil примет нефть с проекта "Сахалин-2" по запросу Минэкономики Японии

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
ТОКИО, 2 мая - ПРАЙМ. Японская нефтяная компания Taiyo Oil, прекратившая закупки российской нефти после 2022 года, примет партию сырья с проекта "Сахалин-2" по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает газета "Санкэй".
"Мы получили запрос от министерства экономики, торговли и промышленности (Японии - ред.) принять нефть как и в прошлом году. Нам сообщили, что импорт с использованием данного танкера не подпадает под санкции", - заявил представитель компании изданию.
В свою очередь, газета "Никкэй" сообщила, что речь идет о спотовой закупке нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечается, что импортируется легкая нефть марки "Sakhalin Blend", используемая для производства дизельного топлива и нафты.
В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии изданиям заявили, что даже ограниченные объемы российской нефти остаются важными для энергобезопасности страны.
"На фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, хотя объемы невелики, российская нефть также важна для стабильного энергоснабжения. Мы координируем действия с США и подтвердили, что импорт с проекта "Сахалин-2" не несет санкционных рисков", - цитирует газета "Санкэй" слова чиновников.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).
Шанхайская фондовая биржа
Индексы Южной Кореи и Японии продолжают обновлять исторические рекорды
23 апреля, 08:19
 
НефтьЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАСахалин-2
 
 
