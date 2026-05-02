Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти - 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T16:23+0300

ДЖАКАРТА, 2 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время, это позволит обеспечить страну всеми видами топлива. По его словам, начало импорта российской нефти станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца 2026 года. "Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит", — заявил министр журналистам в Джакарте. Лахадалия подчеркнул, что в текущей международной ситуации власти сосредоточены прежде всего на том, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок. "В нынешних условиях государство должно гарантировать наличие всех видов топлива. Это гораздо важнее", — подчеркнул он. Глава ведомства добавил, что конкретные вопросы, связанные с механизмами закупок и ценами на российскую нефть, будут решаться бизнесом. Кроме того, по словам чиновника, Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа (LPG), однако этот вопрос пока остается на стадии обсуждения.

