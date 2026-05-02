Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260502/neft-869628676.html
Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти
Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти - 02.05.2026, ПРАЙМ
Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти
Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время, это позволит... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T16:23+0300
2026-05-02T16:23+0300
энергетика
нефть
россия
индонезия
джакарта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
ДЖАКАРТА, 2 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время, это позволит обеспечить страну всеми видами топлива. По его словам, начало импорта российской нефти станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца 2026 года. "Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит", — заявил министр журналистам в Джакарте. Лахадалия подчеркнул, что в текущей международной ситуации власти сосредоточены прежде всего на том, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок. "В нынешних условиях государство должно гарантировать наличие всех видов топлива. Это гораздо важнее", — подчеркнул он. Глава ведомства добавил, что конкретные вопросы, связанные с механизмами закупок и ценами на российскую нефть, будут решаться бизнесом. Кроме того, по словам чиновника, Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа (LPG), однако этот вопрос пока остается на стадии обсуждения.
https://1prime.ru/20260502/neft-869622672.html
индонезия
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индонезия, джакарта
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта
16:23 02.05.2026
 
Глава минэнерго Индонезии раскрыл подробности поставок российской нефти

Лахадалия: поставки российской нефти в Индонезию начнутся в ближайшее время

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 2 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что поставки российской нефти в страну начнутся в ближайшее время, это позволит обеспечить страну всеми видами топлива.
По его словам, начало импорта российской нефти станет частью плана по закупке 150 миллионов баррелей нефти из России до конца 2026 года.
"Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит", — заявил министр журналистам в Джакарте.
Лахадалия подчеркнул, что в текущей международной ситуации власти сосредоточены прежде всего на том, чтобы гарантированно обеспечить страну всеми видами топлива — от дизеля до бензина различных марок.
"В нынешних условиях государство должно гарантировать наличие всех видов топлива. Это гораздо важнее", — подчеркнул он.
Глава ведомства добавил, что конкретные вопросы, связанные с механизмами закупок и ценами на российскую нефть, будут решаться бизнесом.
Кроме того, по словам чиновника, Индонезия рассматривает возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа (LPG), однако этот вопрос пока остается на стадии обсуждения.
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДОНЕЗИЯДжакарта
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала