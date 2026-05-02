СМИ: семь стран ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в июне

2026-05-02T16:49+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно договорились об увеличении целевого уровня добычи нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, несмотря на выход ОАЭ из альянса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье", - говорится в сообщении. Как отмечают источники, рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение говорит о том, что альянс придерживается прежней политики, несмотря на то, что его покинул один из участников, сказал агентству один из источников. Однако фактически увеличение квот будет символическим, потому что судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из стран Персидского залива - все еще ограничено, отметило издание. Встреча семи стран запланирована в онлайн-формате на воскресенье. На ней страны планируют обсудить уровни добычи нефти на июнь. Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц. В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. В минувший вторник ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ начиная с 1 мая. Минэнерго Эмиратов назвало это решение стратегическим, основанном на долгосрочной экономической стратегии. Источник в делегации ОПЕК сообщил РИА Новости, что организация не была осведомлена о намерениях ОАЭ покинуть ее.

