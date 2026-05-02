Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески - 02.05.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески
Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески - 02.05.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T15:05+0300
2026-05-02T15:05+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволит юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна. Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах объясняется двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени такой рыбы. Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде. В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море". А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
15:05 02.05.2026
 
Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески

Путин одобрил судовое производство консервов из печени трески до 2030 года

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ был разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволит юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.
Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах объясняется двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени такой рыбы.
Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде.
В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море".
А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески.
