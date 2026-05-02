https://1prime.ru/20260502/putin--869627396.html
Путин подписал закон о судовом производстве консервов из печени трески
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T15:05+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/80/757248095_0:0:691:389_1920x0_80_0_0_d1123bf0e3cd96c00aa7203c4483e756.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ был разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволит юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна. Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах объясняется двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени такой рыбы. Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде. В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море". А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/80/757248095_99:0:691:444_1920x0_80_0_0_4522ecbfde8c86b962179ddf171edc4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
