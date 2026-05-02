В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик
2026-05-02T12:56+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – ПРАЙМ. Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге, он позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русской медной компании" (РМК). "Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело", – цитирует пресс-служба управляющего "Оил-Лаб РМК" Владимира Косолапова. По его словам, благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот "видит" бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. "Он заправляет любые марки автомобилей, единственное условие – бак с правой стороны", – отметил Косолапов, добавив, что робот стал настоящей знаменитостью среди клиентов.
