"Список целей". На Западе тревожно высказались о России
Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон."Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим", — написал он в социальной сети X.Российское военное ведомство 15 апреля опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей.В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
Пилкингтон: США выводят войска из ФРГ после предупреждения России