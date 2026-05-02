https://1prime.ru/20260502/rossiya-869628536.html

"Список целей". На Западе тревожно высказались о России

"Список целей". На Западе тревожно высказались о России - 02.05.2026, ПРАЙМ

"Список целей". На Западе тревожно высказались о России

Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T16:31+0300

2026-05-02T16:31+0300

2026-05-02T16:31+0300

мировая экономика

россия

запад

европа

германия

дмитрий медведев

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон."Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим", — написал он в социальной сети X.Российское военное ведомство 15 апреля опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей.В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.

запад

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, запад, европа, германия, дмитрий медведев, совбез