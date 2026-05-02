В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет

Двенадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

2026-05-02T18:51+0300

СОЧИ, 2 мая - ПРАЙМ. Двенадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, следует из информации на онлайн-табло аэропорта. Росавиация в пятницу сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения длились около 11 часов и были сняты в 06.22 мск. По данным табло, задержаны рейсы на 2 часа и более из Сочи в Москву, Уфу, Сыктывкар, Самару, Псков, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово и Стамбул. На прилет в Сочи задерживаются 15 рейсов, в том числе из Перми, Новокузнецка, Томска, Оренбурга, Уфы, Самары, Сыктывкара, Иваново, Челябинска, Пскова, Еревана, Батуми и Стамбула. Кроме того, по сведениям на табло, отменен один рейс из Москвы авиакомпании "Победа".

