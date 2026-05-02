Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/sochi-869617824.html
В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений
2026-05-02T00:33+0300
бизнес
сочи
минеральные воды
владикавказ
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869617824.jpg?1777671212
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. "В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:33 02.05.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
"В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала