https://1prime.ru/20260502/sochi-869617824.html
В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений - 02.05.2026, ПРАЙМ
Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T00:33+0300
бизнес
сочи
минеральные воды
владикавказ
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869617824.jpg?1777671212
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
"В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бизнес, СОЧИ, Минеральные Воды, Владикавказ, Росавиация
