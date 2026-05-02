В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений - 02.05.2026, ПРАЙМ

В Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

2026-05-02T00:33+0300

2026-05-02T00:33+0300

2026-05-02T00:33+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Принято решение об уходе 14 рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. "В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 14 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Добавляется, что статус рейсов рекомендуется уточнять у авиаперевозчиков.

сочи

минеральные воды

владикавказ

бизнес, сочи, минеральные воды, владикавказ, росавиация