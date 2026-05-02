США реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 2 мая - США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют в течение следующего месяца...

ВАШИНГТОН, 2 мая - США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют в течение следующего месяца удвоить этот объем, заявил президент США Дональд Трамп. "У нас отличные отношения с Венесуэлой. Мы уже реализовали 100 миллионов баррелей нефти. Она идет в Техас, она будет переработана в Техасе. 100 миллионов уже есть, и в течение следующего месяца будет еще 100 миллионов баррелей", - сказал Трамп, выступая на форуме во Флориде. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в феврале, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Глава минэнерго США Крис Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.

