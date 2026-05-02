США реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти

https://1prime.ru/20260502/ssha-869618927.html
ВАШИНГТОН, 2 мая - США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют в течение следующего месяца... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T03:40+0300
нефть
экономика
мировая экономика
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
сергей лавров
николас мадуро
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869618927.jpg?1777682414
ВАШИНГТОН, 2 мая - США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, направленной на переработку в Техас, и планируют в течение следующего месяца удвоить этот объем, заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас отличные отношения с Венесуэлой. Мы уже реализовали 100 миллионов баррелей нефти. Она идет в Техас, она будет переработана в Техасе. 100 миллионов уже есть, и в течение следующего месяца будет еще 100 миллионов баррелей", - сказал Трамп, выступая на форуме во Флориде.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов, и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в феврале, что российские компании вытесняются из Венесуэлы после того, как США в начале января нанесли массированный удар по стране, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли в Нью-Йорк. По словам министра, запрет на сделки по венесуэльской нефти с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Кубой, установленный минфином США, является прямой дискриминацией.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Глава минэнерго США Крис Райт также заявлял, что Соединенные Штаты намерены самостоятельно заниматься продажей всей добываемой в Венесуэле нефти.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп: США реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти
