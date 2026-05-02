Мировые цены на нефть слабо реагируют на письмо Трампа конгрессу

Мировые цены на нефть слабо реагируют на письмо президента США Дональда Трампа в адрес конгресса о якобы окончании конфликта США против Ирана, следует из данных | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T00:24+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо реагируют на письмо президента США Дональда Трампа в адрес конгресса о якобы окончании конфликта США против Ирана, следует из данных торгов. Ранее президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. По состоянию на 23.46 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,44%, до 108,81 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI по состоянию на 23.47 мск - опускалась на 2,54%, до 102,4 доллара за баррель. До сообщений о письме Трампа конгрессу Brent торговалась в районе 108 долларов, WTI - около 102 долларов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

