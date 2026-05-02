Названы страны-лидеры по продолжительности рабочей недели

Названы страны-лидеры по продолжительности рабочей недели - 02.05.2026, ПРАЙМ

Названы страны-лидеры по продолжительности рабочей недели

Турция вошла в число лидеров по продолжительности рабочей недели, средний показатель составляет 45,7 часа, сообщил портал Sogorta Gundem со ссылкой на данные... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T13:30+0300

2026-05-02T13:30+0300

2026-05-02T13:30+0300

экономика

мировая экономика

турция

колумбия

мексика

оэср

АНКАРА, 2 мая – ПРАЙМ. Турция вошла в число лидеров по продолжительности рабочей недели, средний показатель составляет 45,7 часа, сообщил портал Sogorta Gundem со ссылкой на данные статистики. "Турция с показателем 45,7 часа в неделю является одной из стран с самой продолжительной рабочей неделей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - говорится в сообщении. Согласно представленным данным, по длительности рабочей недели Турция уступает лишь отдельным странам, таким как Колумбия (47,6 часа), опережая, в частности, Мексику (45 часов). При этом сохраняется значительный гендерный разрыв в структуре рабочей силы. Уровень занятости среди мужчин достигает 72%, тогда как среди женщин этот показатель составляет около 36,8%. Эксперты отмечают, что высокая продолжительность рабочей недели в сочетании с низким уровнем вовлеченности женщин в экономику остаётся одним из ключевых структурных вызовов для рынка труда страны.

https://1prime.ru/20260429/zarplaty-869534683.html

турция

колумбия

мексика

мировая экономика, турция, колумбия, мексика, оэср