"Прогнила насквозь". Журналист выступил с тревожным признанием об Украине - 02.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Прогнила насквозь". Журналист выступил с тревожным признанием об Украине
"Прогнила насквозь". Журналист выступил с тревожным признанием об Украине

Журналист Боуз: Европу беспокоит лишь продолжение конфликта на Украине против РФ

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"ЕС знает, что Украина прогнила насквозь от коррупции. ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт. ЕС знает, что Зеленский — неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать", — написал он.
Журналист отметил, что европейским лидерам "наплевать на правду", поскольку их волнует лишь продолжение конфликта против России.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today сообщил, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее деструктивными силами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Россией до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Москву.
