"Главная угроза". На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского

Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua". | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T19:13+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua"."Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса."Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.

