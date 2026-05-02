https://1prime.ru/20260502/zelenskiy-869630399.html
"Главная угроза". На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского
Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua". | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T19:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua"."Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса."Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спецоперация на Украине, США, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВСУ
На Украине назвали переговоры между Россией и США главной угрозой для Зеленского