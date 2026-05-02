"Главная угроза". На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского - 02.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Главная угроза". На Украине раскрыли, как Россия и США напугали Зеленского
Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua". | 02.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua"."Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса."Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
https://1prime.ru/20260501/kiev-869616274.html
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговорный процесс между Россией и США представляет собой наибольшую опасность для Владимира Зеленского, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Реальность состоит в том, что переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном остается одной из самых главных угроз для украинской власти", — говорится в публикации.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Вчера, 22:38
По мнению "Страны", это прежде всего дает президенту США Дональду Трампу рычаги для того, чтобы заставить Киев реализовать анкориджские договоренности, в том числе вывод ВСУ из Донбасса.
"Есть и другая угроза — снятие американских санкций с России до завершения военных действий с целью нормализовать отношения между странами в свете отказа Киева идти на условия Анкориджа", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
Вчера, 22:40
Отмечается, что именно поэтому Владимир Зеленский сейчас "прилагает огромные усилия, чтобы не допустить ни того, ни другого".
В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По его словам, главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
Киев, Украина
На Украине раскрыли, почему Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев
Вчера, 22:45
 
