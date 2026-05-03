В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти
08:55 03.05.2026
 
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти

Мухаммед: Ирак может восстановить добычу нефти до прежнего уровня через неделю

ДОХА, 3 мая - ПРАЙМ. Ирак может восстановить добычу и экспорт нефти до прежнего уровня через неделю после открытия Ормузского пролива, сообщил заместитель министра нефти Ирака Бассем Мухаммед.
По данным ведомства, в настоящее время добыча в Ираке составляет 1,5 миллиона баррелей в сутки, при этом около 200 тысяч баррелей в сутки экспортируются через порт Джейхан в Турции. До начала конфликта на Ближнем Востоке Ирак добывал порядка 3,5 миллионов баррелей в сутки.
"Добыча и экспорт нефти в Ираке до того уровня, который был до закрытия Ормузского пролива, могут быть восстановлены в течение семи дней после начала свободного судоходства", - приводит слова замминистра арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
Мухаммед указал, что сейчас проводится инспекция трубопровода Киркук-Фиш-Кабур, который является новым ответвлением магистрального нефтепровода Киркук-Джейхан. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец месяца.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Она также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти в Ираке.
