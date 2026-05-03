Иран потребовал от США и Израиля выплаты репараций - 03.05.2026, ПРАЙМ
Иран потребовал от США и Израиля выплаты репараций
Иранский план по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание... | 03.05.2026, ПРАЙМ
мировая экономика, нефть, сша, тегеран, иран
00:51 03.05.2026
 
Иран потребовал от США и Израиля выплаты репараций

Press TV: план Ирана по мирному урегулированию включает выплату репараций

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Иранский план по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее агентство IRNA передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию.
"Ключевые детали иранского ответа из 14 пунктов на 9 пунктов США... США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Отмечается, что среди основных требований Тегерана - выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
