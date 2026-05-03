Кувейт намерен нарастить нефтедобычу до 2,6 млн баррелей в сутки

2026-05-03T19:39+0300

ДОХА, 3 мая - ПРАЙМ. Кувейт планирует в июне нарастить добычу нефти до более 2,6 миллиона баррелей в сутки после того, как в апреле этот показатель упал до 1,2 миллиона баррелей, сообщил министр нефти страны Тарик ар-Руми по итогам встречи семи стран ОПЕК+. "Встреча прошла для контроля за исполнением решения о постепенном общем увеличении добычи нефти согласно нуждам рынка... Добыча нефти в Кувейте к июню дорастет до 2,628 миллиона баррелей в день", - приводит слова министра Кувейтское агентство новостей KUNA. По данным ОПЕК, из-за ситуации в Ормузском проливе и вокруг Ирана добыча нефти в Кувейте упала в апреле в 2,1 раза - до 1,213 миллиона баррелей в сутки. Ар-Руми указал, что Кувейт как государство-основатель ОПЕК "придерживается принципов сотрудничества и координации между странами-производителями в ОПЕК, а также в альянсе ОПЕК+, которые устанавливают основные рамки для регулирования мирового нефтяного рынка".

